حملة نظافة بمشاركة المجتمع الأهلي في حي القصور بحمص

حمص-سانا

نفذ مجلس مدينة حمص بالتعاون مع فرع الشبيبة بمشاركة الأهالي في حي القصور حملة نظافة لشوارع الحي.

مدير النظافة في المجلس المهندس عماد الصالح أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة ضمن فعاليات يوم التطوع العالمي وشارك فيها 100 شاب وشابة وعدد من أهالي الحي المتضرر جراء الإرهاب وشملت تنظيف وكنس وترحيل المخلفات الناتجة تزامنا مع استمرار عودة الأهالي بعد أن تم تأهيل الحي ورفع الأنقاض وترحيلها وفتح شوارعه لافتا إلى أن عدد الأسر العائدة إلى الحي وصل إلى 2500 عائلة ولا يزال الحي يشهد عودة كثيفة مع عودة الخدمات إليه من مياه وكهرباء واتصالات.

وأضاف الصالح إن الحملة شملت الشارع الرئيسي لحي القصور وشوارع “عبد الغني العريسي وعمر الفاخوري وعبد المحسن سعدون ومصطفى الرافعي” مشيرا إلى أهمية تكريس مفهوم العمل التطوعي لدى المجتمع وخاصة في مجال المحافظة على النظافة.

رشا المحرز

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