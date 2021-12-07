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الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً بريف دير الزور ويخطف عدداً من المدنيين

2021-12-07

دير الزور-سانا

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طائرات مروحية للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أقدمت أيضاً على تدمير المنازل التي داهمتها.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي السورية والعراقية أو لاختطاف مدنيين لإجبارهم على التعاون معها.

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