ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية باكثر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 60ر1780 دولاراً في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 40ر1782 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة ما خفض تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 40ر22 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 50ر940 دولاراً وهبط البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 01ر1844 دولاراً.

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