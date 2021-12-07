دراسة: التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا يعطي مناعة أقوى

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية أن التطعيم بجرعتين “مختلفتين” من لقاحات كورونا يعطي مناعة أقوى ضد الفيروس.

ووفق وكالة رويترز أوضح باحثون في جامعة أكسفورد في دراستهم التي نشرت في دورية لانسيت الطبية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح استرازينيكا أو فايزر بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد 9 أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم.

وأشارت الدراسة التي شملت 1070 متطوعاً إلى أنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح استرازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح مودرنا أو نوفافاكس فإن الجسم ينتج أجساما مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح استرازينيكا كما أن الحصول على جرعة أولى من لقاح فايزر بيونتيك تليها جرعة ثانية من لقاح مودرنا تعطي نتيجة أفضل من الجرعتين من لقاح فايزر بيونتيك.

وقال الأستاذ في جامعة أكسفورد ماثيو سنابي إن “الدراسة توضح أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية وإن كانت عملية التلقيح ستتم بشكل أسرع مع استخدام لقاحات مختلفة فلا بأس من ذلك”.

وتمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قرب نفاذ إمداداتها من اللقاحات.

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