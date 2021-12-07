روسيا والهند تتخليان عن الدولار في الحسابات المالية المتبادلة

نيودلهي-سانا

أعلن ألكسندر ميخيف مدير عام شركة “روس أوبورون اكسبورت” الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية الروسية أن بلاده والهند تخلتا عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميخيف قوله للصحفيين في الهند اليوم إن “الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية” مضيفا: “وفقاً للتقليد المتبع سنواصل حساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار وذلك لتسهيل عمليات الحساب.. لكن في العمل الحقيقي تخلت شركة روس أوبورون اكسبورت بنسبة 100 بالمئة تقريباً عن استخدام العملة الأمريكية.. وبالنسبة للهند تتم جميع الحسابات المالية المتبادلة بالروبل والروبية”.

وتابع ميخيف: “بالإضافة إلى ذلك نحن نستخدم بنشاط اتفاقات ثنائية بين البلدين توجد في وثائق العقود الموقعة اليوم”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقداً أمس في العاصمة الهندية نيودلهي مباحثات أكدا في ختامها تمسك بلديهما بالشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما وشددا على أن هذه العلاقة بين روسيا والهند كقوتين رئيسيتين ذات مسؤولية مشتركة لا تزال الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار العالمي.

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