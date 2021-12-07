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الهند تسجل 220 وفاة والصين 94 إصابة جديدة بكورونا

2021-12-07

نيودلهي وبكين-سانا

سجلت الهند 220 وفاة و6822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب أحدث إحصائيات موقع وورلد ميتر ارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 34 مليوناً و648383 إصابة والوفيات إلى 473757 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والمرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 94 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ارتفاعاً من 61 في اليوم السابق مشيرة إلى أن 60 من الإصابات الجديدة محلية.

وسجل بر الصين الرئيسي 99297 إصابة مؤءكدة حتى أمس فيما لم يسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة.

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