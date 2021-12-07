7 كانون الأول 1877- توماس إديسون يخترع الفونوغراف وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة

دمشق-سانا

1830 – الحاكم العام الفرنسي في الجزائر (دوبومون) يصدر قانوناً يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.

1877 – توماس إديسون يخترع الفونوغراف وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.

1912 – اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون اخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.

1934 – الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.

1941 – قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.

1949 – رئيس حكومة جمهورية الصين شيانغ كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.

1953 – صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.

1976 – أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

2004 – حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.

2011-المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصدق على الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

من مواليد هذا اليوم..

1810 – ثيودور شوان عالم فيزيولوجيا ألماني.

1956 – إيفيتا راديكوفا رئيسة وزراء سلوفاكيا.

من وفيات هذا اليوم..

1906 – إيلي دوكميان صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1998 – مارتن رودبل عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للطيران المدني.

عيد الاستقلال في كوت ديفوار.

يوم الشموع في كولومبيا.

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