43 وفاة و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 43 حالة وفاة و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد وصل لغاية الآن إلى 364033 إصابة وإجمالي الوفيات الى 20770 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 951 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافى ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 302259 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 45 حالة وفاة و902 إصابة بفيروس كورونا.

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