تعادل كالياري وتورينو في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تعادل فريق كالياري مع ضيفه تورينو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

تقدم تورينو عن طريق هدف سجله أندريا كاربوني لاعب كالياري بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 31 قبل أن يدرك غواو بيديو غلفاو التعادل لكالياري في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي فيما رفع كالياري رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

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