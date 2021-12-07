مباحثات سورية كوبية حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

هافانا-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس مع سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا في العاصمة الكوبية هافانا سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين سورية وكوبا وخاصة في المجال الاقتصادي.

وجدد كابريساس خلال اللقاء مواقف بلاده الداعمة لسورية مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره قدم السفير ميا عرضاً لمجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات مع كوبا.

كما وضع الدكتور ميا الجانب الكوبي بآخر التطورات على الساحة السورية وخاصة الجانب الاقتصادي منها في ضوء التحديات الناجمة عن التدابيرالاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية.

حضر اللقاء الملحق الدبلوماسي في السفارة السورية في كوبا علي عباس ومن الجانب الكوبي السفير اميليو لوسادا مدير إدارة العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية الكوبية.

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