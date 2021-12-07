مراسل سانا: عدوان إسرائيلي جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يبحث مع خاجي الجولة القادمة من محادثات أستانا
2021-12-06
المقداد وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني بين سورية وإيران
2021-12-06
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المنتدى 16 لحوكمة الإنترنت في بولندا
2021-12-06
بوتين ومودي يؤكدان الالتزام الراسخ بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها
2021-12-06
العلبي يبحث مع مارتن آفاق التعاون مع (الصليب الأحمر) بمجال العمل الإنساني
2021-12-06
رئيسي يؤكد خلال لقائه المقداد عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران
2021-12-06
لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة
2021-12-06
محليات
سفاف: مسابقة التوظيف المركزية تستهدف استقطاب الموارد الشابة
2021-12-06
منصة الكترونية لدعم الأفكار المبتكرة في التنمية الريفية
2021-12-06
حمص.. فقرات فنية ومعرض للأطفال المعوقين
2021-12-06
(المنبر التفاعلي).. جديد السورية للتأمين
2021-12-06
أطفال دار الرحمة لرعاية الأيتام في معرض أزهار الخريف
2021-12-06
65 ورقة علمية وبحثية في المؤتمر الدولي الثالث لطلاب الدراسات العليا
2021-12-06
معرض وفقرات فنية ضمن احتفالية بدرعا بمناسبة يوم المعاق العالمي
2021-12-06
رياضة
امبولي يفوز على أودينيزي بثلاثية
2021-12-06
ريال مدريد يحدد القيمة التسويقية لهازارد
2021-12-06
منتخبنا الوطني يخرج من بطولة كأس العرب
2021-12-06
الأرجنتيني كوريا يغيب عن إنتر ميلان في مواجهة ريال مدريد
2021-12-06
فوز العربي على المحافظة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2021-12-06
الألماني رانجنيك يحقق رقماً قياسياً مع اليونايتد
2021-12-06
تشكيلة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني في كأس العرب
2021-12-06
اقتصاد
مباحثات لتفعيل التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين سورية وأبخازيا
2021-12-06
إكثار بذار الحسكة تبيع 1100 طن من بذار القمح
2021-12-06
زراعة ريف دمشق: العمل جار لزيادة المساحات المزروعة بالرمان
2021-12-06
تراجع الليرة التركية
2021-12-06
زراعة أكثر من 28 ألف دونم شعير بالسويداء
2021-12-06
إكثار بذار درعا تبيع 3 آلاف طن من بذار القمح للفلاحين
2021-12-06
السورية للتجارة تطرح أكثر من 2 طن من اللحوم في صالاتها بالسويداء
2021-12-06
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عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري-فيديو
الصحة: تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 112 حالة ووفاة 5
سفاف: مسابقة التوظيف المركزية تستهدف استقطاب الموارد الشابة
بوتين ومودي يؤكدان الالتزام الراسخ بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها
ميليشا (قسد) تختطف 50 قاصراً من القامشلي للقتال في صفوفها
مباحثات لتفعيل التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين سورية وأبخازيا
إصدار نتائج الامتحان الطبي الموحد دورة تشرين الثاني
رئيسي يؤكد خلال لقائه المقداد عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران
لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة
تسوية دير الزور تتواصل غداً في البوكمال.. وأبناء المحافظة يشيدون بنتائجها
مراسل سانا: عدوان إسرائيلي جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
2021-12-07
2021-12-07
hasan
سابق
مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية
التالي
مصدر عسكري: حوالي الساعة. ١،٢٣ من فجر اليوم ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ، وأدى العدوان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور .
انظر ايضاً
إخماد الحريق الناجم عن العدوان الإسرائيلي الجوي على محيط مرفأ اللاذقية
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