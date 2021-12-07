52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الرباط وعمان-سانا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 52 إصابة جديدة وعدم رصد أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة قولها في النشرة اليومية للوضعية الوبائية إن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألفاً و643 إصابة بينما استقر عدد الوفيات عند 14 ألفا و788 حالة في حين بلغ مجموع حالات التعافي من الإصابة 933 ألفاً و49 حالة.

وفي الأردن سجلت وزارة الصحة 26 وفاة و5811 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن ارتفع إلى 981767 والوفيات إلى 11787 حالة.