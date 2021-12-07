بيسكوف: قلقون من نشر قوات غربية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء احتمال نشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا مشيرة إلى أن ذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في حديث لقناة “ار تي”: إن هناك تصريحات تصدر من مختلف العواصم الأوروبية وعن العسكريين البريطانيين حول الاستعداد لإرسال القوات إلى هناك وليس فقط للتدريب بل وحدات قتالية مشيراً إلى أن ذلك مقلق للغاية ولا يروق لنا ويدفعنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا.

من جهة ثانية وصف بيسكوف شكل التعاون العسكري التقني الروسي مع الهند بأنه متقدم لافتاً إلى أن هذا التعاون يعتبر عنصراً رئيسياً في العلاقات الثنائية.

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