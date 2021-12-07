طيران النظام السعودي يواصل غاراته على اليمن

صنعاء-سانا

واصل طيران النطام السعودي شن غاراته على الأحياء والمديريات في المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المدنيين.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصدر أمنى قوله: إن “طيران العدوان السعودي شن 22 غارة على مديرية الجوبة وسبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب كما شن ست غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة”.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على سوق الملاحيط بمديرية الظاهر إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة كما شن أربع غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.