أدناوي يقدم لجمهوره أنواعاً موسيقية جديدة

حلب-سانا

فسحة جميلة من النغم مليئة بالإيقاع وأنواع جديدة من الموسيقى اصطحب إليها المؤلف الموسيقي وعازف العود كنان أدناوي جمهوره ضمن حفل موسيقي على مسرح نقابة الفنانين بحلب.

مدير الثقافة في حلب جابر الساجور لفت في تصريح لمراسلة سانا أشار إلى أهمية التشاركية ونقل المواهب الفنية والإبداعية بين المحافظات الأمر الذي يعطي دفعاً وحافزاً ويسهم في الاطلاع على أخر ما وصل إليه الإبداع الموسيقي مبيناً أهمية ما يقدمه المؤلف الموسيقي أدناوي الذي وصل للعالمية من خلال تأليف الموسيقى وعزفها في العديد من الحفلات على أهم المسارح.

المؤلف الموسيقي والعازف كنان أدناوي أعرب عن سعادته في تقديم مشروعه الموسيقى على مسرح نقابة الفنانين بمدينة حلب لما لها من أهمية كبيرة بما تحمله من إرث حضاري وفكري وموسيقي غني بما أضافته للموسيقى العربية إضافة إلى جمهورها الذواق للموسيقى والذي يهتم جميع الموسيقيين والفنانين برأيه وخبرته في مجال الفن لافتاً إلى أن نوع الموسيقى المقدمة ضمن الحفل يعد من المؤلفات الحديثة في الموسيقى الشرقية من حيث آلية التفاعل والكتابة والتقديم للجمهور بشكل مختلف عن الطريقة الكلاسيكية في الموسيقى العربية.

بدوره عازف الكونتر باص ماهر شروف بين ان الموسيقى تتضمن كثيراً من الصور تشبه حياتنا اليومية بالإضافة إلى روحها الشرقية التي تشبه شكل مجتمعنا وأصالته وثقافته.

تضمن الحفل تقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية كالسماعي واللونغا إضافة إلى مؤلفات خاصة بالعازف أدناوي تضمنت أنواعاً مختلفة من الارتجال والتقاسيم في تناغم بين الآلات حيث برزت في كل قطعة موسيقية آلة من الآلات الموجودة بشكل مختلف عن الطريقة التقليدية التي تُعرف بها الموسيقى الشرقية.

زينب شحود

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