عبداللهيان: ضرورة إلغاء الحظر الأميركي الجائر

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التأكيد على موقف بلاده من ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الجائر عن الشعب الإيراني بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

وكتب عبداللهيان على حسابه الشخصي في موقع انستغرام: “إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد ويجب أن يكون شاملاً بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس”.

وأشار عبداللهيان إلى أن النص الذي قدمه الوفد الإيراني خلال المحادثات في فيينا يصب في إطار الاتفاق النووي تماماً ولا يتجاوزه ولا يضم أي مطالب خارجه نافياً الادعاءات حول نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في إيران ومؤكداً في الوقت ذاته مواصلة بلاده نهج الدبلوماسية والتفاوض والتفاهم في أطر عقلانية.

وجرت في فيينا خلال الأيام الماضية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين عام 2015.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency