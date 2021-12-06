امبولي يفوز على أودينيزي بثلاثية

روما-سانا

فاز فريق امبولي على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

سجل لفريق امبولي كل من اللاعبين بيتر ستويانوفيتش ونديم بايرامي في الدقيقتين 49 و59 بينما سجل لأودينيزي جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع امبولي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري.

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