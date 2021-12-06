سلطات الاحتلال تجبر فلسطينياً على هدم منزله في سلوان

القدس المحتلة-سانا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً على هدم منزله في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أجبرت الفلسطيني على هدم منزله في بلدة سلوان بالقدس وشردت قاطنيه.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتشريدهم وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب الاحتلال بالوقف الفوري للاستيطان.