رئيسي: إيران تدعم الأمن في منطقة الخليج

طهران-سانا

أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي اليوم أن العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات السياسة الخارجية لإيران وأن بلاده تدعم الامن في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة إرنا عن رئيسي قوله خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد في طهران اليوم “أمن دول المنطقة متداخل وايران تدعم أمن دول الخليج” لافتا إلى أن “سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران لكن يمكن إحباطها من خلال التمسك بالحكمة والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية”.

وأضاف رئيسي “العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات السياسة الخارجية لإيران” مشددا على “ضرورة عدم وجود عقبات أمام العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات”.

بدوره قال ابن زايد “إن هذه اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستعمل على تحسين الوضع الأمني” معربا عن “استعداد بلاده لتطوير التعاون مع إيران”.

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