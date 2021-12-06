العلبي يبحث مع مارتن آفاق التعاون مع (الصليب الأحمر) بمجال العمل الإنساني

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق المهندس عادل العلبي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزه في المجالات الإنسانية والإغاثية والصحية.

وناقش الجانبان آليات التنسيق القائمة بين المحافظة والبعثة والتسهيلات المقدمة لتعزيز العمل الإنساني وزيادة المساعدات الإغاثية تلبية للاحتياجات المتزايدة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ونوه محافظ دمشق بالجهود التي تقوم بها البعثة في مجال العمل الإنساني بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ولا سيما المهجرين منهم مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري بما يسهم في رفع المعاناة عنه.

بدوره أشار مارتن إلى التعاون المثمر مع محافظة دمشق وإلى التعاون الوثيق بين اللجنة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مجال الاستجابات الطارئة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المحافظة من مساعدات إنسانية وإغاثية وصحية وتأمينها حسب الإمكانيات المتاحة.

ولفت مارتن إلى ازدياد الاحتياجات الإنسانية والإغاثية في ظل عودة الأهالي لمناطقهم بعد تحسن حالة الاستقرار فيها مبيناً أن هناك العديد من المشاريع الأكثر فاعلية تعمل عليها البعثة في دمشق تتعلق بالاحتياجات الإنسانية وقطاع المياه وغيره.

حضر اللقاء عضوا المكتب التنفيذي باسل ميهوب وسمير جزائرلي وأمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة ماجد الأخرس ومحمدية النعسان من إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ومدير مكتب دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية باتريك هوسر.

فراس صافي

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