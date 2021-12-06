ميليشا (قسد) تختطف 50 قاصراً من القامشلي للقتال في صفوفها

الحسكة-سانا

اختطفت ميلشيا “قسد” المدعومة من قوات لاحتلال الأمريكي 50 قاصراً من مدينة القامشلي واقتادتهم إلى أحد معسكراتها شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من القامشلي لمراسلة سانا أن “مجموعات مسلحة تابعة لمليشيا قسد اختطفت 50 قاصرا من مواليد 2004 وما دون لتجنيدهم في صفوفها”.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي لم يتمكنوا من رؤية ابنائهم المختطفين وتم نقلهم إلى أحد المعسكرات التابعة للميليشيا في هيمو شرق مدينة القامشلي على أن يتم نقلهم لاحقا وفق المصادر إلى معسكرات أخرى تتبع للميليشيا في مدينة الحسكة.

وتواصل ميليشيا “قسد” تكثيف عمليات المداهمة والاختطاف التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت في وقت سابق اليوم على اختطاف عدد من العمال المياومين من سوق القامشلي واقتادتهم لجهة مجهولة.

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