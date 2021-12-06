لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع المقبل للدول الضامنة وفق صيغة أستانا حول سورية سيعقد في غضون أسابيع قليلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم في إفادة صحفية إن الاجتماع المقبل لعملية أستانا يجري الإعداد لعقده في العاصمة الكازاخية نورسلطان في الأسابيع القليلة المقبلة وسيشارك فيه مراقبون من الدول العربية.

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي أعلن الشهر الماضي أن الجولة الجديدة من المحادثات وفق صيغة أستانا حول سورية ستعقد أواسط كانون الأول في نورسلطان.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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