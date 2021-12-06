شاطئ بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة
2021-12-06
المقداد وعبد اللهيان: العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية ومتميزة ونتطلع إلى تعزيزها
2021-12-06
مؤتمر افتراضي لـ (أكساد) حول الإدارة المستدامة لموارد الأراضي
2021-12-05
مرتيني يؤكد من معرض إكسبو 2020 دبي عمق الروابط التاريخية بين سورية وكل من الإمارات والجزائر والصين
2021-12-04
مباحثات إيرانية سورية حول سبل التعاون في تطوير التعليم الافتراضي
2021-12-04
شولغين: دول عدة سئمت استمرار واشنطن بإثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسورية
2021-12-03
17 فريقاً سورياً إلى النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية
2021-12-02
محليات
إعلان لشاغلي المساكن المهددة بالانهيار في المزة 86
2021-12-06
بالعلم والعمل.. شاب يتجاوز ظروف إعاقته ويؤسس مشروعه الخاص
2021-12-06
الحرارة تميل للانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-12-06
بازار خيري في كنيسة اللاتين بدمشق بمناسبة أعياد الميلاد
2021-12-05
انتخاب ممثلي أصحاب الحقوق العينية إلى لجنتي تقدير العقارات والمقاسم في تنظيم مدخل دمشق الشمالي
2021-12-05
مسابقة واختبار للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت في الجهات العامة
2021-12-05
أسبوع عمل تطوعي في خان شيخون
2021-12-05
رياضة
فالنسيا يتجاوز عقبة سيلتا فيغو
2021-12-06
شباك مونشنغلادباخ تستقبل 6 أهداف
2021-12-05
أستون فيلا يحقق فوزاً ثميناً على ليستر ستي
2021-12-05
مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس
2021-12-05
توتنهام يفوز على نورويتش سيتي بثلاثية
2021-12-05
روبليف يقرب روسيا من الفوز بكأس ديفيز
2021-12-05
منتخب سورية بكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الإماراتي
2021-12-05
اقتصاد
إكثار بذار الحسكة تبيع 1100 طن من بذار القمح
2021-12-06
تراجع الليرة التركية
2021-12-06
زراعة أكثر من 28 ألف دونم شعير بالسويداء
2021-12-06
إكثار بذار درعا تبيع 3 آلاف طن من بذار القمح للفلاحين
2021-12-06
السورية للتجارة تطرح أكثر من 2 طن من اللحوم في صالاتها بالسويداء
2021-12-06
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-06
صباغ يناقش مع اتحاد غرف الصناعة آليات استمرار العملية الإنتاجية وتخفيض التكاليف
2021-12-05
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الشريط الأخباري
لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة
عملية التسوية تتواصل في مركز الميادين بريف دير الزور
المقداد وعبد اللهيان: العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية ومتميزة ونتطلع إلى تعزيزها
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شاطئ بانياس
2021-12-06
تصوير: غدير محمود
شاطئ بانياس
2021-12-06
najwa
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لافروف: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لعملية أستانا في غضون أسابيع قليلة
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