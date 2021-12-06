روسيا تعلن إصابة شخصين بمتحور أوميكرون

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب إفريقيا بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك قولها في بيان اليوم: إن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص (بي سي ار)إيجابية.

وأضافت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون الذي رصد أول مرة في القارة السمراء بأنه مقلق وهو خامس نسخة توضع في هذا التصنيف من كورونا.

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