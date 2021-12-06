إكثار بذار الحسكة تبيع 1100 طن من بذار القمح

الحسكة-سانا

باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة 1100 طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة للفلاحين لتأمين البذار للموسم الشتوي.

وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس عايد الحسين في تصريح لمراسل سانا استمرار عمليات البيع للفلاحين بموجب الترخيص الزراعي وبراءة ذمة من فرع المصرف الزراعي وكتاب من مديرية الزراعة يتعهد من خلاله المزارع بتوريد كامل إنتاجه إلى مراكز استلام الحبوب التابعة لفرع المؤسسة السورية للحبوب في القامشلي.

واشار الحسين إلى أن الكميات المعقمة والجاهزة للبيع بلغت 2800 طن من بذار القمح.

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