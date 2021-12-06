كيف نعد عملاً إبداعياً للأطفال في المرحلة المبكرة ضمن ورشة عمل؟

دمشق-سانا

‏المبادئ الأساسية للكتابة للأطفال بأسلوب عملي يجمع بين المعلومة العلمية والتطبيق العملي في التدريب على الكتابة عنوان ورشة عمل “الكتابة الإبداعية للطفولة المبكرة” التي استضافها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

وتهدف الورشة التي نظمتها مديرية ثقافة الطفل بإشراف الأديبة أريج بوادقجي رئيس تحرير مجلة شامة إلى تمكين مجموعة من شباب سواء كانوا كتاباً أو هواة ليصبحوا قادرين على الكتابة للأطفال باحترافية.

وتحدثت الكاتبة بوادقجي خلال الورشة عن الأدب كداعم نفسي اجتماعي للطفل والعناصر التي يجب توافرها في القصة الموجهة له وضرورة معرفة الكاتب لاحتياجات الأطفال النفسية وامتلاكه لأساسيات الكتابة مقدمة تمارين عملية في تحرير قصص للطفولة المبكرة.

وشاركت بالورشة الفنانة التشكيلية لينا نداف مستعرضة تجربتها في الرسم للطفولة المبكرة والكاتبة ميس العاني الفائزة في المرتبة الثالثة بمسابقة الهيئة العامة السورية للكتاب.

وأشارت إلى أهم الملاحظات التي ساهمت في تطوير تجربتها في مجال الكتابة للطفل بدءاً من مجلتي شامة وأسامة.

ومن المقرر أن تقدم الاعمال المتميزة للمشاركين في الورشة ضمن احتفالية اليوم الوطني للتشجيع على القراءة وطباعتها ضمن منشورات وزارة الثقافة في مجلة شامة الموجهة للأطفال بعمر الـ7 سنوات.

شذى حمود

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