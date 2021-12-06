تأهل فريق من جامعة البعث إلى المسابقة البرمجية العالمية

حمص-سانا

تأهل فريق (اوفيشال بوتس) من جامعة البعث بحمص للمشاركة في المسابقة البرمجية العالمية بعد حصوله على المرتبة 15 في منافسات النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا لعام 2021 التي أقيمت مؤخراً في مدينة الأقصر في مصر.

وأكد الدكتور عبدالباسط الخطيب رئيس جامعة البعث في تصريح لمراسلة سانا أن تميز فريق الجامعة الذي شارك في المسابقة البرمجية الإقليمية وتحقيقه نتائج جيدة أهله لتمثيل سورية في النهائيات العالمية لافتاً إلى دعم الجامعة الدائم لطلابها المتميزين لتحقيق إنجازات أكبر على المستوى العالمي ما يسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة.

وبين الدكتور فادي مرشد منسق المسابقة البرمجية بجامعة البعث أن المسابقة التي جرت ضمن مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر تضمنت جولتين الأولى تجريبية جرت يوم السبت الماضي والثانية رسمية أقيمت أمس واستمرت خمس ساعات متواصلة وتضمنت مسائل برمجية عالية المستوى لافتاً إلى أن كل فريق من الفرق المشاركة تألف من ثلاثة أعضاء ومدرب يعملون على حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل برمجياً.

وشاركت جامعة البعث بالمسابقة بفريقين الأول اوفيشال بوتس وضم المدرب طوني مقدسي والمشاركين أحمد الحسين وأحمد سرحان ومهند رحال أما الفريق الثاني (ان ايتالي ار ذير بيستيكوس) فضم المدرب نسيم داغستاني والأفراد موسى سيوفي ومراد طليمات ونوار علي.

هنادي ديوب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency