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جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح

2021-12-06

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم المفتوح للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا أن عدد الطلاب المقبولين في الدبلوم بلغ 321 طالباً وطالبة للتعليم المفتوح منهم ثمانية طلاب من ذوي الشهداء مبيناً أن موعد التقدم للتسجيل في الدبلوم بدأ اليوم ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأشار سلطان إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

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