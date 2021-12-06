3 عناصر غذائية مهمة للغاية خلال الشتاء

لندن-سانا

أوصى خبراء التغذية بتناول 3 عناصر غذائية خلال فصل الشتاء لتعزيز الصحة وتقوية جهاز المناعة.

ونصحت خبيرة التغذية هولي زوكولان بحسب موقع “إكسبريس” بتناول “فيتامين د والزنك وفيتامين سي” خلال أشهر الشتاء.

وأوضحت أن فيتامين د عنصر غذائي تعد أشعة الشمس هي مصدره الرئيسي لذلك، خلال أشهر الشتاء عندما يقل ضوء الشمس، من الأفضل تناول مكمل من هذا لمنع النقص”.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن “فيتامين د” يوجد في مصادر غذائية قليلة جداً، مثل الأسماك الزيتية واللحوم وصفار البيض والجبن، مبينة أنه ينظم العديد من جوانب وظائف المناعة، ويمكن أن يقلل بالفعل من شدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي،وبشكل عام، فإنه مهم لصحة العظام والعضلات وتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات.

ويوصي الخبراء من يقضون الكثير من الوقت في الداخل دون التعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لـ “فيتامين د” بتناول 10 ميكروغرام من مكملات “فيتامين د” يوميا.

وأكدت زوكولان أن الزنك “الموجود في البقوليات مثل العدس والفول والحمص” مهم في الشتاء لأنه يساعد في تقصير مدة نزلات البرد،مشيرة إلى أن الرجال يحتاجون إلى11 ملغرام يومياً، بينما تحتاج النساء 8-11 ملغرام يوميا من الزنك.

وأشارت إلى أن “فيتامين سي” يساعد أيضا في منع نزلات البرد، بالإضافة إلى دوره في إصلاح أنسجة الجسم.

ويتواجد “فيتامين سي” بوفرة في الكيوي والفراولة والفلفل الأصفر والملفوف والسبانخ والبقدونس والحمضيات، والثوم، ويحتاج الجسم يوميا 90 ملليغرامًا من”فيتامين سي”، بحسب الخبراء.

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