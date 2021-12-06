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27836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و 61 في الصين

2021-12-06

برلين وبكين-سانا

سجلت ألمانيا 27836 إصابة و 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم بلغ إجمالي الإصابات في ألمانيا ستة ملايين و 185961 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 103121 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن بر الصين الرئيسي سجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 59 في اليوم السابق بينها 38 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 99203 إصابات في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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