الرئيس الإيراني: نشارك في المفاوضات النووية بعزة واقتدار

طهران-سانا

أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن بلاده تتابع قضية رفع الحظر الأمريكي الجائر عنها بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

وقال رئيسي في حديث تلفزيوني اليوم “إن البعض تصوروا أننا لا نمتلك مبادرة وكلمة نقولها ولن نشارك في المفاوضات إلا أن إيران شاركت بعزة واقتدار وقدمت مسودتين حول الحظر والقضايا النووية بما يتطابق مع الاتفاق النووي”.

وشهدت فيينا خلال الأيام الماضية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين عام 2015.