باقري يؤكد على إلغاء الحظر الأمريكي قبل إعادة إحياء الاتفاق النووي

طهران-سانا

جدد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية علي باقري كني التأكيد على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الجائر عن الشعب الإيراني بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

وقال باقري كني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن أميركا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 وعليها أن تتخذ الخطوة الأولى في العودة إلى الاتفاق مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن مطالبها في إعادة تفعيل هذا الاتفاق وإلغاء الحظر الأمريكي عن الشعب الإيراني.

وذكر باقري كني بأن المقترحات التي قدمتها طهران لمجموعة أربعة زائد واحد في محادثات فيينا موثقة ومنطقية وبإمكانها أن تكون أساسا للمفاوضات وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالمفاوضات وهي متفائلة بشأن النتائج المحتملة معتبراً أن سلوك بعض أطراف الاتفاق النووي غير البناء في الماضي والانتهاكات المتكررة لالتزاماتهم تطلب منا عدم إظهار حسن النية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق اليوم أن النص الذي اقترحته طهران خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي يستند إلى مسودة الجولات الست السابقة.

يذكر أنه جرت في فيينا خلال الأيام الماضية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين عام 2015.