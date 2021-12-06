الخارجية اليمنية : تزايد جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين يعكس فشله بتحقيق أهدافه

صنعاء-سانا

أكد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية أن تزايد جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني يعكس فشله بتحقيق أهدافه العدوانية الخبيثة للعام السابع على التوالي بفضل صمود الشعب اليمني وإيمانه بعدالة قضيته ورفضه للتدخلات الخارجية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبأ اليمنية إن فشل تحالف العدوان السعودي الأمريكي في تحقيق أهدافه الخبيثة دفع به للمزيد من التخبط تارة بتضليل المجتمع الدولي بأنه يدعم الحل السياسي السلمي وتارة أخرى بالتهديد بالخيار العسكري وضرب ما سماها بالأهداف المشروعة إلا أن العدوان العسكري لم يتوقف للحظة عن ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين” مشيراً إلى أن سياسة التجويع التي تنتهجها دول العدوان تزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية نتيجة منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة.

وأضاف المصدر “في الوقت الذي تستطيع فيه صنعاء الرد على تجاوزات تحالف العدوان السعودي مع التمسك بالسلام العادل والمشرف للشعب اليمني لكنها لا تقبل استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل أو أي مواقف يحاول عبرها تحالف العدوان أن يظهر للمجتمع الدولي أن ما يجري في اليمن ليس سوى نزاع داخلي” لافتا إلى أن كل الشواهد الماثلة تؤكد للعالم أجمع أن ما يحدث في اليمن هو عدوان مباشر وواضح من تحالف العدوان السعودي ضد اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا بالبنى التحتية.