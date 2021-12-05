انطلاق فعاليات المهرجان المسرحي الشبيبي الفرعي بحلب

حلب-سانا

انطلقت على مسرح دار الكتب الوطنية في حلب فعاليات المهرجان المسرحي الشبيبي الفرعي الـ 32 الذي ينظمه فرع اتحاد شبيبة الثورة بحلب بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا “مسرح حلب القومي”.

وبدأ المهرجان بعرض مسرحية “مونو دراما خلاف” لرابطة جول جمال من تأليف وإخراج حسام خربوطلي.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبد المنعم رياض المصطفى أهمية هذه الأعمال كونها تسهم باستثمار طاقات الشباب مبينا أن المهرجان يسهم بتدعيم ثقافة المسرح عند جيل الشباب السوري وإبراز طاقاتهم ومبادراتهم الفنية ومواهبهم عبر دعم تجارب الشباب في مجال الفنون والثقافة ووضعهم في مناخ الإبداع وتبادل الأفكار خاصة قضايا الشباب والمستقبل.

وأشار محمد نيال رئيس فرع اتحاد الشبيبة بحلب إلى أهمية المهرجان في اكتشاف الفنانين على مستوى حلب لافتا إلى أن المهرجان مستمر حتى الـ 12 من كانون الأول الحالي ويقدم 7 روض كما سيعلن عن الفائز في حفل الختام عن العمل الذي سيشارك في المهرجان المسرحي المركزي.

فيما اعتبر محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية مدير المسرح القومي بحلب ومدير المهرجان أنه رغم تعثر إقامة المهرجان خلال الفترة الماضية إلا أنه نهض من جديد بنسخته الحالية بسبعة أعمال مسرحية للشباب الذين سيقدمون رسالة سامية ونبيلة على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية فضلاً عن الفسحة الجميلة لهؤلاء الشباب في التعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال الأعمال المسرحية.

وتحدث الممثل بهجت كيخيا عن دوره ضمن المسرحية حيث يجسد شخصية مصاب بمتلازمة داون وكيف يرى الحياة من منظوره الشخصي.

أما حسام خربوطلي مؤلف ومخرج العمل فأكد أن الغاية منه تقديم رسالة إنسانية بالدرجة الأولى كونه يتحدث عن شخص مصاب بمتلازمة داون.

زينب شحود