معرض للكتاب بحمص يضم أكثر من 1500عنوان

حمص-سانا

افتتحت أسرة المدارس الغسانية الأرثوذكسية بحمص اليوم معرض الكتاب الثاني ويضم أكثر من 1500 عنوان في شتى فنون الأدب والفكر وذلك في القاعة الأثرية لكاتدرائية الأربعين شهيد بحمص القديمة.

ويتضمن المعرض الذي يقام بالتعاون مع دار ربيع ومؤسسة زنوبيا الثقافية كتباً وروايات باللغتين العربية والإنكليزية تناسب كافة الأعمار ووسائل تعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار مرهف شهلا مدير المدارس الغسانية الأرثوذكسية بحمص في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الهدف من المعرض تعزيز القراءة ونشر الثقافة وإعادة القيمة للكتاب الورقي منوها بتنوع المعروضات لتشمل مختلف الأجناس الأدبية والفكرية والعلمية.

ولفتت سوسن خباز وكيلة مؤسسة زنوبيا الثقافية إلى الحسومات المغرية لاقتناء الكتاب خلال أيام المعرض نظراً لتعدد دور النشر السورية المشاركة واحتوائه على كتب متخصصة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره نوه المطران جاورجيوس أبو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس بأهمية هذه المعارض في التشجيع على القراءة لنهل العلم والمعرفة لدى الأجيال ولا سيما الأطفال.

فيما ألقى الشاعر برهان الشليل قصيدة بعنوان معرض الكتب توجه بها للأطفال والطلبة لغرس قيم الخير والعلم والجمال عن طريق القراءة وقصيدة أخرى بعنوان “الكتاب” مجد فيه قيمة الكتاب باعتباره كنزاً ثميناً.

حضر افتتاح المعرض مدير تربية حمص وليد مرعي ومهتمين.

تمام الحسن