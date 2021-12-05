شبيبة الثورة تطلق أسبوع عمل تطوعي في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع أطلقت قيادة اتحاد شبيبة الثورة أسبوع عمل تطوعي في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر شارك فيه مئات الشباب من فرعي اتحاد الشبيبة في إدلب وحماة.

وفي تصريحات لمراسل سانا ذكر رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة علي عباس أن برنامج الأسبوع التطوعي يتضمن تأهيل دوار مدينة خان شيخون ودوار البحرة وإزالة الأنقاض وترميم أطراف الطريق وزراعة وتقليم الأشجار وتأهيل الحديقة وتجهيز سارية العلم السوري على المدخل الرئيسي للمدينة.

شمس الأسعد عضو قيادة فرع اتحاد الشبيبة في حماة وأحمد النجار عضو قيادة فرع الشبيبة في إدلب أكدا أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ولا سيما لدى فئة الشباب ومساهمته الرائدة في إعادة اعمار سورية مشيرين إلى أن إقامة هذا اليوم التطوعي يندرج في هذا الإطار وخصوصا في مدينة خان شيخون التي نفضت عنها غبار الإرهاب وهي اليوم بحاجة إلى هكذا حملات تطوعية خدمية شاملة لاستعادة مظهرها الجمالي والحضاري المعهود.

شارك بالعمل التطوعي محافظ ادلب ثائر سلهب وأمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أسامة فضل.

عبدالله الشيخ