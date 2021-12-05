تسجيل نحو 44 ألف إصابة بكورونا و86 إصابة بأوميكرون في بريطانيا

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 43990 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات حكومية بريطانية بلغ العدد الإجمالي للإصابات عشرة ملايين و464 ألفاً و389 إصابة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 145605 حالات وفاة.

وبالنسبة للإصابات بسلالة أوميكرون سجلت السلطات الصحية البريطانية 86 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة (أوميكرون) إلى 246 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع في قائمة دول العالم المتضررة من كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والأول من حيث الوفيات على مستوى أوروبا.