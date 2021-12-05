موسكو: الاتهامات الموجهة لنا بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك سخيفة

موسكو-سانا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الاتهامات الموجهة لبلاده بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك “بالسخيفة”.

وقال غروشكو للصحفيين اليوم وفقا لما اوردته وكالة سبوتنيك.. الاتهامات الموجهة إلينا بشأن عدم وفاء روسيا بأي التزامات ناشئة عن اتفاقيات مينسك ببساطة سخيفة والسبب أنه لا توجد هذه الالتزامات.

وأشار غروشكو إلى أن كييف تحاول استغلال قضية عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك لإبقاء الاتحاد الأوروبي على موقف العقوبات ضد روسيا مشددا على ان المسألة الأوكرانية لا يمكن حلها إلا من خلال تنفيذ حزمة إجراءات مينسك.

وأضاف غروشكو “يدرك الجميع أنه لا يمكن إيجاد حل سياسي موثوق به إلا على طاولة المفاوضات وسنلتزم بهذا الموقف الهادئء والحازم وننطلق من حقيقة أنه إذا كان شركاؤنا مهتمين حقا بإزالة هذا الصراع من جدول الأعمال فلا يقتصر الأمر على أوكرانيا نفسها ولكن أيضا حول الأمن الأوروبي العام في منطقة البحر الأسود”.

وأشار إلى أنه تحت ذريعة التوتر القائم تحاول دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” اختراق المنطقة مؤكدا وجود طريقة واحدة للحل وهي المضي قدما في طريق تنفيذ حزمة تدابير مينسك.

وشدد على أن دور الولايات المتحدة يجب أن يتمثل أولا وقبل كل شيء في إجبار كييف على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.