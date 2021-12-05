البابا فرنسيس: البحر المتوسط بات مقبرة للمهاجرين

أثينا-سانا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وضع حد لما أسماه غرق الحضارة وذلك في إشارة إلى المهاجرين الذين يلقون حتفهم في مياه البحر المتوسط خلال محاولاتهم اليائسة في الوصول إلى أوروبا.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن بابا الفاتيكان قوله في خطاب من جزيرة ليسبوس اليونانية إن البحر المتوسط بات مقبرة باردة وهذا الحوض الكبير من المياه الذي كان مهد العديد من الحضارات يبدو الآن مرآة للموت داعياً إلى وقف غرق الحضارة.

وأعرب البابا فرنسيس عن أمله في أن يكون البحر المتوسط مكانا لمستقبل جديد للمنطقة بأكملها.

ووصل البابا فرنسيس إلى اليونان ضمن رحلة تضم قبرص واليونان بين الـ2 و الـ6 من كانون الأول الجاري.

ويشهد البحر المتوسط محاولات مستمرة من قبل المئات من المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية في بلادهم والتدخلات الغربية في شؤونها حيث لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم عام 2020 في البحر.