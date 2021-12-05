فريق خطاب يفوز على عمال حماة في إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

فاز فريق خطاب على عمال حماة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة في افتتاح منافسات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال لصالح المجموعة الرابعة.

سجل أهداف خطاب كل من محمود نشمي ومحمد الدور ومحمد شعبان علماً أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح خطاب أيضاً بهدف دون مقابل.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من أندية عمال حماة وخطاب والحرية وعامودا والجزيرة والجهاد حيث سيتأهل الفريقان اللذان سيحتلان المركزين الأول والثاني فيها إلى الدور الثاني.