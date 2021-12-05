بيلاروس تتوعد أوكرانيا برد قاس في حال مواصلة خرق الحدود

مينسك-سانا

أكدت بيلاروسيا أن قواتها سترد بشكل قاس في حال جددت أوكرانيا خرق حدود البلاد.

وقال ممثل فرقة حرس الحدود في منطقة موزيرسك سيرغي بافلوف لوكالة بيلتا البيلاروسية “عند حدوث خروقات في المستقبل لحدود الدولة سيتصرف حرس الحدود البيلاروسي بغاية القساوة”.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق اليوم استدعاء الملحق العسكري الأوكراني وتسليمه مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة تاس: “تم اليوم استدعاء الملحق العسكري بالسفارة الأوكرانية في جمهورية بيلاروس إلى إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة على حدود جمهورية بيلاروس في المجال الجوي من الجانب الأوكراني”.

وأوضح البيان أن سبب استدعاء الملحق العسكري كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع (ام آي8 أمس) حدود دولة بيلاروس في الجو بمنطقة نوفايا رودنيا مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الملحق العسكري بأن الجانب الأوكراني “يتجنب الحوار لحل الخلافات سواء في مجال التعاون العسكري الدولي أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية”.