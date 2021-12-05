120 مدرساً في برنامج التعلم البديل للشباب خارج المدرسة

دمشق-سانا

بدأت مديرية تربية دمشق بالتعاون مع مديرية الثقافة والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم تدريب 120 مدرساً في إطار برنامج التعلم البديل للشباب خارج المدرسة وذلك في مركز الباسل للتأهيل والتدريب بركن الدين في دمشق.

ويهدف البرنامج للتعريف بكيفية التعامل والتعليم لفئة الشباب ويشمل أسس تعليم الكبار والأنشطة المختلفة المتعلقة باستراتيجيات التدريس حسب مدير تربية دمشق سليمان اليونس الذي اوضح في تصريح لمندوبة سانا أن الدورة تقوم على أساس تطبيق المنحى التكاملي في التدريب ليقوم المتدربون بدورهم بتدريب الفئات العمرية من 15 وحتى 24 عاماً للنهوض بمهارات القراءة

والكتابة والحساب.

بدورها بينت مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي أن الدورة تهدف إلى تنمية كفاءات مدربي الكبار من فئة الشباب والربط بين مفاهيم التدريب النظرية والتطبيق في مختلف الموضوعات والمهمات المساندة لعملية التعليم والمهمات التعليمية داخل غرفة الصف

وأساليب التدريس الخاصة بموضوعات المنهاج المقرر.

رحاب علي