اتحاد الكتاب العرب يطلق كتاب (الدولة المدنية ومجابهة الظلم)

دمشق-سانا

تضمن كتاب الدولة المدنية ومجابهة الظلم الذي أطلقه اتحاد الكتاب العرب العلاقة المتبادلة بين الدين الحقيقي والأخلاق الضابطة وصولاً إلى مواطنة صحيحة ومجتمع سليم.

وسلط الكتاب الذي أعده مجموعة من الباحثين الضوء على الطبيعة الإنسانية والأخلاق كونهما لا يكتملان إلا بالتوافق مع الدين الصحيح والعمل من خلال هذه المنظومة بشكل عادل وأخلاقي ولا سيما مع المؤسسات التي تعمل بها الأفراد.

بدوره رأى الدكتور حسين جمعة المشارك والمشرف على الكتاب أن الرؤية المعرفية والمنظومة الخلقية التي تؤدي إلى مواطنة صحيحة وسلوك سياسي واجتماعي صحيح لا تختلف مع الدين والاعتراف الصحيح بالآخر على أنه شريك ويجب التعامل معه بمحبة لافتاً إلى أن الكتاب يحمل أسس مقاومة الاستكبار ومحاولة هيمنته على العرب والشرق الأوسط ما أوجد محور مقاومة للتصدي لهذا المشروع وإسقاطه.

أما الدكتور وائل الإمام المشارك والمشرف على الكتاب فأشار إلى أن الكتاب يحمل كيفية تعامل سورية مع أدوات الحرب ضدها إلى أن بدأ الإرهاب يعمل على تنفيذ مشاريعه فقامت سورية بالدفاع عن وجودها وصولاً إلى الانتصار.

ووصل الكتاب إلى دراسة حالات التعاون والتعامل الصحيح بين جميع الشركاء والأطياف في سورية وصولاً إلى ثقافة مقاومة حقيقية لا تفرق بين الأديان والمذاهب بحسب الأديب رياض طبرة عضو المكتب التنفيذي واحد الباحثين المشاركين في الكتاب.

على حين عبر الدكتور جهاد بكفلوني عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب عن دور الكتاب في التضامن مع ثقافة المقاومة واستعداده المستمر لدعم الثقافة والأدب ولا سيما التي تجمع بين رؤى الأطياف وتوحيدها في وجه من يحاول النيل منا.

يشار إلى أن الكتاب الذي يقع في 572 صفحة من القطع الكبير من منشورات اتحاد الكتاب العرب ومؤسسة أرض الشام.

محمد خالد الخضر

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