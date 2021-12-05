شمخاني: عدم الاستقرار في المنطقة ناتج عن سياسات واشنطن الخاطئة

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن عدم الاستقرار في المنطقة هو نتيجة سياسات الولايات المتحدة الخاطئة.

وأشار شمخاني خلال استقباله اليوم في طهران مساعد الرئيس ورئيس مجلس الأمن القومي القرغيزي طلعت بيك مصدق اف إلى قدرات إيران في مجالات الترانزيت والطاقة والعلوم والطب وتكنولوجيا المعلومات والشركات المعرفية لافتاً إلى جهوزية بلاده للتنمية الشاملة والتعاون مع قيرغيزستان.

من جانبه لفت مصدق اف إلى القواسم المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي مؤكداً سعي بلاده لتطوير العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع طهران.

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