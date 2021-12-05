روسيا: لا يمكن لحلف الناتو المخاطرة بحياة الناس دون عقاب

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المخاطرة بحياة الناس دون عقاب وذلك رداً على الحوادث التي يتعمد الحلف افتعالها مع طائرات الركاب فوق البحر الأسود.

وبخصوص هذه القضية كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في تلغرام اليوم أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً على الطيران المدني وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهم مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أعلنت أمس أن طائرة استطلاع تابعة لحلف الناتو عبرت بشكل متقاطع مع مسارات الطائرات المدنية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود محذرة من خطورة هذه التحركات على سلامة الطيران.

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