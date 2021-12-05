إيران: قدمنا مقترحات عملية على طاولة المفاوضات

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن النص الذي اقترحته طهران خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي يستند إلى مسودة الجولات الست السابقة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول رفيع المستوى في الوزارة قوله اليوم إن إيران قدمت مقترحات عملية على الطاولة وأنه يتعين على الأطراف الأخرى الرد بشكل مناسب أو حتى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم الجديدة بشكل واضح مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق يحتاج الى حسن نية لدى الأطراف الأخرى.

وأضاف إن ثلاث دول أوروبية ليس لديها الكثير من الصلاحيات لاتخاذ القرار في فيينا لافتاً إلى أن أي من هذه الدول لن تتمكن من الاعتراض على نصنا أو وصفه بأنه يتعارض مع الاتفاق النووي.

وجرت في فيينا خلال الأيام الماضية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين عام 2015.

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