إعادة ضخ مياه الشرب لمدينة الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة أمس بضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المعتمد وذلك بعد 9 أيام من إيقاف الضخ جراء التعديات على خطوط التوتر الكهربائي المغذية لمحطة مياه علوك المغذية للمدينة.

وبين مدير عام المياه المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا أن عدد الآبار العاملة في المحطة حالياً 24 بئراً و 4 مضخات ما يؤمن استقراراً لعمليات الضخ في حال استمرت التغذية الكهربائية بعد إزالة جزء من التعديات على خط التوتر المغذي للمحطة مشيراً إلى أن عمليات الضخ تتم وفق برنامج التقنين المعتمد حيث بدئ الضخ باتجاه حي النشوة الشرقية والغربية والسكن الشبابي.

وفي سياق آخر تسببت مرتزقة الاحتلال التركي بفصل التيار الكهربائي عن محطة علوك جراء التجاوزات على خط التوتر المغذي للمحطة واستخدام الكهرباء في تشغيل المحركات الزراعية لساقية المحاصيل في الأراضي الزراعية التي استولت عليها من السكان المحليين ما يزيد من الحمولات على خط التوتر وفصل التغذية الكهربائية عن الخط من المحطة الرئيسية في مدينة الدرباسية.

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