كايد الفسفوس ينال حريته وينتصر على الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

نال الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس اليوم حريته وانتصر على الاحتلال الإسرائيلي في معركة الإرادة والأمعاء الخاوية.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله إن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم عن الفسفوس 32 عاماً الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 131 يوماً احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى.

وكان الفسفوس علق إضرابه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بعد أن أذعنت سلطات الاحتلال لمطالبه وأصدرت قراراً بالإفراج عنه في الـ 14 من الشهر الجاري.

ولفت النادي إلى أنه نتيجة الضغوط الدولية على الاحتلال أفرج اليوم عن الفسفوس قبل الموعد المقرر لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية وإنقاذ حياته نتيجة تدهور وضعه الصحي جراء الإضراب.

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