ميركل تناشد الألمان لتلقي لقاح كورونا

برلين-سانا

ناشدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل الألمان بالتعامل بجدية مع وباء فيروس كورونا وأخذ اللقاح.

وقالت ميركل في رسالتها الأخيرة قبل أيام من تركها منصبها رسمياً كما نقلت هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله إن الوضع في البلاد خطير للغاية ومأساوي في بعض الأجزاء مشددة على ضرورة أخذ اللقاح.

وحذرت ميركل من الوضع المزري الذي تواجهه البلاد جراء الموجة الرابعة بعد اكتظاظ وحدات العناية المركزة والعدد الكبير بشكل مفزع لضحايا الفيروس.

وعبرت ميركل عن شكرها للألمان الذين يلتزمون بإجراءات الوقاية من الفيروس.

ومن المقرر أن تسلم ميركل منصبها للمستشار الجديد أولاف شولتس يوم الأربعاء القادم.

وسجلت ألمانيا حتى الآن ستة ملايين و158125 بعد تسجيل 42055 إصابة جديدة.

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