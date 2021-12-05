معرض أزهار الخريف 2021 في خان أسعد باشا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مرتيني يؤكد من معرض إكسبو 2020 دبي عمق الروابط التاريخية بين سورية وكل من الإمارات والجزائر والصين
2021-12-04
مباحثات إيرانية سورية حول سبل التعاون في تطوير التعليم الافتراضي
2021-12-04
شولغين: دول عدة سئمت استمرار واشنطن بإثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسورية
2021-12-03
17 فريقاً سورياً إلى النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية
2021-12-02
وزير الزراعة اللبناني: ضرورة تمتين العلاقات الأخوية مع سورية
2021-12-02
سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ (أيوفي) في البحرين
2021-12-02
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل
2021-12-01
محليات
انطلاق فعاليات معرض أزهار الخريف في خان أسعد باشا
2021-12-05
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
2021-12-05
تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين والعسكريين الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية
2021-12-04
تاجر مخدرات في قبضة العدالة
2021-12-04
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر
2021-12-04
دعم وتمكين الشباب محور مباحثات الوزير سيف الدين مع أليكسي بيغان
2021-12-04
انقطاع المياه عن عدد من أحياء مدينة دير الزور
2021-12-04
رياضة
مولر يتجاوز رقم بيكنباور التاريخي مع بايرن ميونخ
2021-12-05
ريال مدريد يغرد منفرداً بصدارة “الليغا”
2021-12-04
ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الألماني برقم مميز
2021-12-04
إنتر يقسو على روما في الدوري الإيطالي
2021-12-04
سيلفا يكسر رقم دروغبا مع نادي تشيلسي
2021-12-04
الدقيقة 90 تعلن فوزاً لليفربول
2021-12-04
برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للجودو
2021-12-04
اقتصاد
السويداء.. بيع غراس الزيتون بأسعار تشجيعية
2021-12-05
مجلس الوزراء يوافق على عقدي استكمال مشروع ري بحلب وتجهيز 4 محطات وقود متنقلة
2021-12-04
تأجيل ديون وإعفاء من ثمن شتول التبغ في الغاب
2021-12-04
بدء دورة جديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية
2021-12-04
السورية للتجارة بالسويداء تستجر 9 أطنان من السمنة
2021-12-04
غداً.. طرح الفروج المجمد في صالات السورية للتجارة بدمشق بسعر 7500 ليرة
2021-12-04
ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا
2021-12-03
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الشريط الأخباري
صرف أكثر من 6 مليارات ليرة للمتضررين من الحرائق باللاذقية
انطلاق فعاليات معرض أزهار الخريف في خان أسعد باشا
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
الهند تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا منذ تموز الماضي
86 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 117 حالة ووفاة 5 حالات
تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين والعسكريين الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية
مشروع جريح الوطن: البدء بإصدار بطاقة لجرحى العمليات الحربية
بدء دورة جديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في درعا استكمالاً للاتفاق الذي طرحته الدولة
مركز التسوية في الميادين بدير الزور يواصل استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم
معرض أزهار الخريف 2021 في خان أسعد باشا
2021-12-05
تصوير: وسيم خيربك
معرض أزهار الخريف
2021-12-05
najwa
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